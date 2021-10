Venezuela: Alex Saab estradato da Capo Verde, già in viaggio per gli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale di Capo Verde aveva ordinato l'estradizione negli Stati Uniti di Saab a inizio settembre. Dopo un'udienza durata oltre un'ora, la Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, confermando le sentenze già pronunciate dai giudici della Corte d'appello e della Corte suprema. Immediatamente dopo la Corte ha chiesto alle autorità locali di rafforzare le misure di sicurezza domiciliari disposte per Saab, in attesa della sua estradizione. Conosciuta la sentenza, Saab difendeva l'operato dei suoi legali e assicurava che anche negli Usa non avrebbe mai "tradito" il presidente Maduro e "il valoroso popolo del Venezuela". (segue) (Res)