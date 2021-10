Business news: Benetton pronta a incrementare forniture dal Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda italiana United Colors of Benetton sarebbe pronta ad aumentare le proprie forniture dal Bangladesh. È quanto emerge da un incontro tra Monica Joshi, capo delle operazioni di Benetton nella regione dell’Asia-Pacifico, e Faruque Hassan, presidente dell’Associazione dei produttori e degli esportatori di abbigliamento in Bangladesh (Bgmea) nel distretto di Gulshan. Durante il colloquio, riferisce il quotidiano locale in lingua inglese “The Daily Star”, Hassan ha sottolineato l’obiettivo dell’industria tessile bangladese di diversificare i prodotti, in particolare con prodotti di fascia alta e non di cotone. Il rappresentante locale ha quindi chiesto a Benetton di collaborare con i fornitori in Bangladesh perché possano migliorare le proprie capacità di produzione in ragione della sempre più alta domanda, assicurando pieno sostegno da parte della Bgmea. (Inn)