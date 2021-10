Business news: banca centrale Cina, rischi legati a Evergrande sono "controllabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rischi collegati alla crisi del colosso cinese del settore immobiliare Evergrande sono "controllabili". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il direttore del dipartimento per i mercati finanziari della Banca popolare cinese, You Lan, definendo "stabile" la situazione della "maggior parte delle imprese del settore immobiliare" nazionale. Evergrande, sul cui capo pesano debiti per 305 miliardi di dollari, ha mancato lo scorso 11 ottobre un'altra scadenza di pagamento alimentando il timore degli osservatori per un suo possibile default e per le eventuali ripercussioni sull'economia cinese in generale. "I problemi del gruppo Evergrande nel mercato immobiliare sono un fenomeno individuale. La maggior parte delle imprese del settore sta operando stabilmente e abbiamo buoni indicatori finanziari. L'industria immobiliare in generale è in salute", ha dichiarato Zou osservando anche come i prezzi delle proprietà siano rimasti stabili. (Cip)