Business news: Italia-Cina, l'Enit lancia il primo "negozio online" sulla piattaforma Ctrip

- L'Agenzia nazionale del turismo (Enit) lancia ufficialmente il primo "negozio online" dell'Italia, un esercizio commerciale innovativo al quale è affidato il compito di rappresentare e promuovere l'evoluzione dell'immagine dell'Italia turistica: sarà sulla piattaforma digitale cinese Ctrip, del Gruppo Trip.com, gruppo leader mondiale nell'industria dei viaggi, composto da piattaforme come Ctrip, Skyscanner, Qnar, Travix e TrainPal. Lo rende noto l'Enit in un comunicato. L'iniziativa, che ha visto il coinvolgimento delle regioni italiane e delle città d'arte che hanno fornito i propri materiali di comunicazione, si inserisce in un ampio programma di posizionamento e di incremento della visibilità del brand Italia sull'ecosistema digitale cinese. Questa mossa sfrutta la tecnologia leader del settore e la vasta base di utenti del gruppo di viaggi globale per connettersi direttamente con i viaggiatori cinesi. Il "flagship store" (visitabile al link: https://fs.ctrip.com/italypc) è una vetrina ufficiale per la destinazione, uno strumento di presentazione integrata dell'immagine turistica dell'Italia, la pagina che sarà visualizzata quando i futuri turisti cinesi cercheranno ispirazione per dare forma ai loro sogni di viaggio nel Bel Paese. (Com)