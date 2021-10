Business news: Cina, Yuexiu annulla trattativa su acquisto sede Evergrande di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società immobiliare cinese Yuexiu si è ritirata da una trattativa da 1,7 miliardi di dollari tesa ad acquistare il China Evergrande Center, quartier generale della compagnia a Hong Kong. Lo riferiscono due fonti vicine alle aziende, secondo cui Yuexiu avrebbe rifiutato la proposta di acquisto a causa della "terribile situazione finanziaria" del colosso. Il dialogo con Evergrande per definire i dettagli della transazione sarebbe stato avviato lo scorso agosto, destando preoccupazione ai vertici del governo municipale di Canton, che avrebbe suggerito a Yuexiu di interrompere le trattative per "valutare meglio" la situazione finanziaria del gruppo di Shenzhen. Le autorità locali non hanno per il momento commentato la vicenda. (Cip)