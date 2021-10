Business news: Cina, Evergrande salta la terza scadenza di pagamenti in tre settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo immobiliare cinese Evergrande, a rischio default a causa di debiti accumulati per oltre 300 miliardi di dollari, ha saltato la terza scadenza di pagamenti di interessi sul debito corporate in tre settimane. Lo scrive il portale “Channel News Asia”, secondo cui gli obbligazionisti non hanno ricevuto pagamenti di cedole per un totale di 148 milioni di dollari in scadenza ieri a mezzanotte (ora di New York). Già il mese scorso Evergrande aveva mancato due scadenze di pagamento, da 83 milioni di dollari il 23 settembre e da 46 milioni di dollari il 29 settembre. La società dovrà inoltre far fronte a ulteriori scadenze per 573 milioni di dollari entro la fine del 2021. L'azienda ha già mancato pagamenti a banche, fornitori e piccoli imprenditori, ed ha dovuto sospendere circa la metà degli 800 progetti di sviluppo intrapresi in Cina. (Cip)