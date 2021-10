Green Pass: Milano, la polizia identifica 16 persone, 4 denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della manifestazione “No green pass” non preavvisata ancora in corso a Milano,seppur con un numero ridotto di manifestanti rispetto all'apice raggiunto a metà pomeriggio, gli agenti della polizia di Stato hanno al momento, identificato 16 persone e ne hanno accompagnate in Questura 4 che verranno denunciate. I manifestanti, con il chiaro intento di creare confusione e forti disagi al traffico, continuano a spostarsi confusamente cercando anche il contatto con i reparti di polizia e carabinieri (Com)