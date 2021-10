Business news: Cina, Fmi rivede al ribasso stima di crescita (-0,1 nel 2021)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Repubblica popolare cinese crescerà ad un ritmo dell'8 per cento nel 2021 e del 5,6 per cento nel 2022. Lo indicano le stime contenute nell'ultimo World economic outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi). La previsione per l'anno in corso indica un leggero ribasso rispetto a quella dello scorso luglio, quando l'Fmi prevedeva una crescita del Pil dell'8,1 per cento. Al contrario, la stima per il 2022 è al rialzo di 0,3 punti percentuali. Le tensioni con gli Stati Uniti, che potrebbero pesare sugli investimenti e sulla crescita della produttività, unitamente alle inadempienze nel settore immobiliare vengono indicate tra le cause della revisione al ribasso. (Cip)