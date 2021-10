© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioVARIE-La Comunità di Sant'Egidio e la Comunità Ebraica di Roma, per celebrare la memoria della deportazione degli ebrei di Roma, compiuta dai nazisti il 16 ottobre 1943, si incontrano proprio nel luogo dove furono concentrati gli ebrei razziati dalle loro case per essere deportati nei campi di sterminio: al Portico di Ottavia, accanto al Tempio Maggiore ebraico a Roma - Ore 19ROMA 2021- Il candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti voterà presso il seggio di via Giovanni De Calvi (Monteverde) - Ore 10- Il candidato a Sindaco di Roma Roberto Gualtieri voterà presso il seggio 1427 dell'istituto Federico Caffè in Fonteiana 111 - Ore 11(Rer)