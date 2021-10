Business news: India, Modi lancia piano nazionale per la connettività multimodale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha lanciato il piano generale nazionale per la connettività multimodale Gati Shakti e inaugurato il nuovo complesso espositivo di Pragati Maidan, a Nuova Delhi. Il piano, come ha spiegato un comunicato del suo ufficio, punta a rafforzare il coordinamento nello sviluppo delle infrastrutture e si basa su sei principi: integralità, prioritizzazione, ottimizzazione, sincronizzazione, analiticità e dinamicità. Ogni iniziativa, in corso o pianificata, convergerà in un portale centralizzato in modo che i vari ministeri e dipartimenti competenti siano informati gli uni delle attività degli altri e siano agevolati nel definire le priorità e nel sincronizzare le tempistiche. Il piano, inoltre, punta all’individuazione delle lacune e delle soluzione ottimali in termini di tempi e costi. Tutti i progetti, e il loro avanzamento, saranno visualizzati mediante un sistema informativo Gis (Geographical Information System). (Inn)