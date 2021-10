Business news: sindacati Air India minacciano sciopero per questione alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dei lavoratori di Air India, la compagnia aerea indiana in corso di privatizzazione, hanno minacciato uno sciopero a oltranza a partire dal 2 novembre. Il Comitato d’azione congiunto delle rappresentanze sindacali della compagnia ha inviato un preavviso al Commissario regionale del lavoro di Mumbai, nel Maharashtra. Il preavviso di sciopero (richiesto almeno due settimane prima) è scattato dopo che i dipendenti che vivono negli alloggi di Air India hanno ricevuto una lettera di “sfratto” dalla compagnia. Nella lettera, datata 5 ottobre, si chiede ai lavoratori di impegnarsi entro la scadenza del 20 ottobre a garantire che lasceranno gli alloggi entro sei mesi dalla privatizzazione. Sono circa 7.000 i dipendenti che alloggiano in queste abitazioni, situate nell’insediamento di Kalina, nella zona di Santacruz. Il terreno, di 184 acri, è stato dato ad Air India in locazione a tempo indeterminato all’Autorità aeroportuale dell’India (Aai), che ne è proprietaria, mentre il governo dello Stato del Maharashtra ne è il custode. Tre sindacati, che rappresentano la maggior parte del personale di terra, hanno chiesto che gli attuali assegnatari degli alloggi possano mantenerli fino al pensionamento. Il problema potrebbe riguardare anche gli alloggi di Nuova Delhi, che si trovano nella zona di Vasant Vihar. (Inn)