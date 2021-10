Venezuela: Alex Saab estradato da Capo Verde, già in viaggio per gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Capo Verde hanno concesso l'estradizione negli Stati Uniti di Alex Saab, l'imprenditore colombo-venezuelano ritenuto intermediario di presunte trame di corruzione collegate al presidente Nicolas Maduro. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Noticias do Norte", Saab è già in volo per la Florida, atteso a un processo per riciclaggio di denaro. L'imprenditore era stato arrestato a giugno del 2020 dall'interpol durante una sosta tecnica dell'aereo venezuelano sul quale viaggiava, diretto in Iran. Subito dopo Caracas lo nominava "agente diplomatico" del governo, chiedendo di garantirne la relativa protezione giuridica internazionale. Da ultimo, il governo di Nicolas Maduro aveva chiesto di inserire Saab nella delegazione di negoziatori riuniti in Messico per il dialogo di pace con le opposizioni. (segue) (Res)