Balcani: Ue, evitare azioni unilaterali tra Serbia e Kosovo

- Le azioni unilaterali devono essere evitate e tutte le questioni tra la Serbia e il Kosovo devono essere affrontate all'interno del Dialogo facilitato dall'Unione europea tra i due Paesi. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, in merito alle tensioni registrate ieri nel nord del Kosovo. "Chiediamo calma" e che "gli incidenti violenti vengano fermati immediatamente. E fortunatamente si sono fermati", ha aggiunto. "Azioni unilaterali e non coordinate prese dalle autorità mettendo in pericolo la stabilità sono inaccettabili", ha sottolineato. "Sappiamo tutti che la situazione in modo specifico in quella parte del Kosovo è molto delicata ed esplosiva. E ogni cosa venga fatta in quel territorio particolare del Kosovo è particolarmente delicata", ha continuato. "Ogni azione unilaterale deve essere evitata per evitare di aumentare le tensioni e di soffiare sul fuoco" e "i problemi sul campo" tra Serbia e Kosovo "hanno bisogno di essere affrontati all'interno del Dialogo" facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina. (segue) (Beb)