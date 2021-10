Kosovo: premier Kurti esclude dimissioni esponente serbo Rakic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lotta alla criminalità organizzata non è negoziabile e deve essere senza compromessi", ha sottolineato dopo la controversa operazione di polizia la presidente kosovara, Vjosa Osmani, scrivendo su Twitter. "La polizia kosovara e le autorità doganali hanno condotto un'azione legittima contro gruppi criminali coinvolti in attività di contrabbando in diversi luoghi nella Repubblica del Kosovo", ha spiegato Osmani secondo cui "la criminalità non ha etnicità e legare falsamente l'azione odierna ad ogni specifico gruppo etnico è profondamente irresponsabile in quanto servirà solo ad aumentare le tensioni". "Chiunque sia contro questa azione sta spalleggiando la criminalità organizzata ed è contro i valori Ue sullo stato di diritto", ha dichiarato la presidente kosovara. (segue) (Alt)