Green pass: Barbieri (Confcommercio Milano), continue manifestazioni danneggiano economia città, è tempo di ripartire insieme

- "Usciamo da mesi difficili, abbiamo pianto migliaia di morti, perso posti di lavoro e ci troviamo finalmente all’uscita di una crisi economica. Crisi costata oltre 40 miliardi di euro di perdite nel terziario nella sola Milano Metropolitana. Le reiterate e continue manifestazioni che bloccano il centro cittadino e limitano le attività imprenditoriali, danneggiano ulteriormente l’economia della città che con fatica sta cercando di ripartire. Questo è il tempo di ricostruire, di ripartire insieme. Ce lo insegna la storia, ce lo impone il buon senso". Lo scrive sul suo profilo Facebook Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, commentando la manifestazione "no green pass" che si è tenuta oggi in città. "La libertà di manifestare il proprio pensiero è una delle più grandi conquiste ed è simbolo della democrazia di un Paese - prosegue Barbieri - c’è chi ha lottato per questa libertà, chi ha sacrificato la propria vita per fare si che oggi le persone potessero scendere nelle piazza e dare voce alle loro ragioni. Il confine di questa libertà però finisce nel momento in cui si limita quella degli altri". (Com)