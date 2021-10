Business news: Cina, aumento vendite veicoli a nuova energia del 190 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha venduto circa 2,16 milioni di veicoli a nuova energia (Nev) nei primi nove mesi del 2021, pari a un incremento del 190 per cento su base annua. Lo rende noto l'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam), sottolineando l'inarrestabile crescita del settore. Solo nel mese di settembre, la vendita di Nev nel Paese ha raggiunto le 357 mila unità, con un tasso di penetrazione nel mercato pari al 17,3 per cento. Nel tentativo di ridurre la dipendenza dal petrolio e di adempiere agli obiettivi di trasporto sostenibile fissati dal governo nel 2017, la Cina punta a fare in modo che i veicoli elettrici, quelli alimentati a combustibile a idrogeno e altre tipologie di Nev costituiscano un quarto di tutte le vendite di auto nel 2025. (Cip)