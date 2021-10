Iraq: ex premier Al Maliki annuncia alleanza politica in parlamento per contrastare Al Sadr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione stato di diritto guidata dall’ex premier dell’Iraq, Nouri al Maliki, ha annunciato di aver formato la più grande alleanza in grado di contrastare altri blocchi parlamentari, in particolare Al Sairoon, di Muqtada al Sadr, e parlamentari indipendenti, per poter esprimere il futuro premier dell’Iraq dopo le elezioni del 10 ottobre. Il neoeletto deputato, Muhammad al-Sayhoud, ha dichiarato in una dichiarazione all'agenzia di stampa “Shafaq News”, ha dichiarato che la Coalizione stato di diritto ha formato un'alleanza strategica con la maggior parte dei blocchi alle elezioni del 10 ottobre vantando un numero totale di almeno 93 seggi. La nuova alleanza include, oltre allo Stato di diritto, le formazioni filo-iraniane Al Fatah, Asa'ib Ahl al-Haq, Huqooq, Kata'ib Hezbollah e altri movimenti. "Il nostro blocco è il più grande. Dopo aver ratificato i risultati e nella prima sessione del nuovo parlamento, registreremo il quadro di coordinamento come il blocco più grande e sarà incaricato di nominare il governo e il suo primo ministro", ha dichiarato Al Sayhoud. Sulla nuova legge elettorale che vieta di formare alleanze poco prima di annunciare il governo, ha affermato: "Agiamo in conformità con le risoluzioni della Corte federale. Le sue ultime decisioni sono ancora in vigore e vincolanti per tutti. Per questo motivo abbiamo formato l’alleanza", ha affermato il parlamentare neoeletto. "Le formazioni politiche curde e i nostri fratelli sunniti hanno espresso la volontà di unirsi alla nostra alleanza, formare il governo e distribuire i compiti in base alle posizioni esecutive", ha aggiunto. Al Sayhoud ha affermato che Al Maliki è la prima scelta del blocco per assumere la presidenza, "abbiamo anche altri candidati. È una questione di consenso politico". (segue) (Irb)