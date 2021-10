Iraq: ex premier Al Maliki annuncia alleanza politica in parlamento per contrastare Al Sadr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, un leader del movimento sadrista, Issam Hussein, ha affermato che il prossimo governo sarà una "coalizione di partiti forti", escludendo la possibilità che la Coalizione dello Stato di diritto, guidata da Nouri al Maliki, sia a bordo. In una dichiarazione all'agenzia di stampa “Shafaq News”, Hussein ha dichiarato: "I prossimi giorni assisteranno alla formazione di un governo di coalizione attraverso l'alleanza dei (blocchi) forti. Questa alleanza includerà i partiti che hanno rivendicato molti e influenti seggi in Parlamento. Attualmente, abbiamo concluso accordi con molte di quelle forze", ha affermato. "Tutti i partiti vincitori ci sono vicini, tranne quelli la cui agenda è contraria alla nostra e mira a costruire autorità. Per questo motivo la Coalizione stato di diritto è al di fuori delle nostre considerazioni", ha affermato Hussein. "Questa agenda mira a prendere il potere e praticare il terrorismo intellettuale. Questa esperienza è pessima ed è stata la ragione più importante per l'emergere dello Stato islamico. Pertanto, non è possibile allearsi con tali partiti o ricevere ordini da loro", ha affermato. (segue) (Irb)