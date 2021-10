Green pass: Stoppani (Confcommercio) a Nova, preoccupati per attività commerciali, dove passano manifestazioni negozi vuoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni dei no green pass che si susseguono ogni sabato ormai da mesi stanno mettendo a rischio i commercianti che già hanno affrontato la grave crisi dovuta dalla pandemia. Lo ha detto ad Agenzia Nova Lino Stoppani, presidente Epam, xommentando la nuova manifestazione tenuta oggi dai manifestanti “no green pass”. “È il grido di disperazione di un operatore”, sottolinea Stoppani, spiegando che "da commerciante vedo gli effetti di queste manifestazioni sulle attività che si trovano sul loro percorso: ci sono problemi di mobilità, il traffico viene bloccato i mezzi non passano, c'è un problema di sicurezza dei luoghi che attraversano e mettono a repentaglio il lavoro", dei negozianti. "Già i commercianti vengono da un momento di grandissima emergenza economica - ricorda il presidente di Epam - adesso che vedono un po' di prospettiva, ogni due per tre c'è una manifestazione. Portiamo, il disagio, la preoccupazione e anche il disappunto delle attività commerciali”, chiarisce Stoppani, “se queste manfestazioni le facessero di domenica o lunedì sarebbe diverso, ma le fanno di sabato che, notoriamente, è la giornata più importante per le attività commerciali e così i negozi sono vuoti". Dove arrivano c'è deserto, ma a fine mese gli impegni in termini di locazioni da pagare, utenze e personale arrivano puntualmente e se non sono alimentati dai giusti ricavi, si aggiungono sofferenze a sofferenze”, conclude Stoppani. (Rem)