Business news: crisi Evergrande, vendite di case in calo di oltre un terzo in Cina

- Le vendite immobiliari in Cina sono diminuite di un terzo o anche più a causa dei timori legati al possibile default del colosso del settore Evergrande. Lo scrive il “Wall Street Journal”, secondo cui negli ultimi giorni numerose compagnie immobiliari hanno registrato un calo delle attività nel mese di settembre, molte con perdite superiori al 20 o al 30 per cento su base annuale. Si tratta di un dato che balza all’occhio soprattutto perché quello di settembre è storicamente uno dei mesi più positivi per il settore in Cina, grazie in particolare alle promozioni offerte in occasione della Giornata nazionale del primo ottobre. Secondo il quotidiano statunitense, la contrazione del settore potrebbe avere “serie conseguenze economiche”: il mercato immobiliare residenziale, incluse le attività di costruzione e i servizi, pesava infatti nel 2018 per il 23 per cento del prodotto interno lordo nazionale. L’edilizia è anche un’importante fonte di posti di lavoro, soprattutto per lavoratori immigrati, e la vendita di terreni alle società immobiliari costituisce circa un terzo delle entrate dei governi locali. (Nys)