Romania: falliti negoziati per nuovo governo, Ciolos verso presentazione governo monocolore

- Il premier romeno incaricato, Dacian Ciolos, intende presentare lunedì al Parlamento la proposta di un governo monocolore composto da membri del solo Usr in seguito al fallimento dei tentativi di ricomporre la coalizione di centrodestra con il Partito nazionale liberale (Pnl) e l'Unione democratica dei magiari (Udmr). La decisione finale sarà presa, però, domani, nel corso di una riunione del comitato politico dell'Usr, che deciderà anche la squadra di ministri da proporre all'assemblea legislativa. Oggi, il partito dovrebbe rendere definitivo il programma di governo. Ciolos ha presentato questo calendario dopo che l'incontro programmato ieri con i presidenti del Pnl e dell'Udmr è stato cancellato. Secondo Kelemen Hunor, leader dell'Udmr, Ciolos non sarebbe riuscito a ripristina un livello minimo di fiducia fra i partiti. L'incontro è stato cancellato in seguito a un colloquio telefonico fra lo stesso Ciolos e il leader del Pnl e premier ad interim, Florin Citu, costretto a dimettersi proprio in seguito al ritiro del sostegno da parte dell'Usr. Secondo Citu, l'Usr deve cercare di formare una maggioranza con i due partiti che sinora sono stati all'opposizione, il Partito socialdemocratico (Psd) e il movimento nazionalista Aur, che hanno sostenuto la mozione di sfiducia presentata nei suo confronti. Ciolos, tuttavia, ha escluso qualsiasi dialogo con i socialdemocratici, continua a mostrarsi disposto al dialogo con il Pnl e fa appello al senso di responsabilità. (Rob)