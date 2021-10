Roma: Azzola (Cgil), per disagio sociale ci vuole intelligenza e non violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come avevamo detto è stata una bella giornata di democrazia. I cittadini hanno risposto ed è arrivata gente da tutta Italia. Roma e Lazio hanno risposto benissimo. Abbiamo fatto un corteo colorato e festeggiante". Lo ha detto Michele Azzola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio a margine della manifestazione di oggi in piazza San Giovanni. "Per il disagio sociale che qualcuno cavalca ci vuole intelligenza ridando lavoro ai giovani, ridando opportunità alle persone per non far sentire nessuno indietro. Ci vuole intelligenza e non la violenza".(Rer)