Iraq-Qatar: presidente Kurdistan iracheno a Doha in visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, si è recato oggi, nella capitale del Qatar, Doha, in visita ufficiale. Lo riferisce una dichiarazione della presidenza curda, precisando che durante la visita è previsto un incontro con l’emiro Tamim bin Hamad al Thani, e alti funzionari del Qatar. Secondo la dichiarazione, il presidente discuterà i modi per rafforzare le relazioni della regione del Kurdistan e dell'Iraq con il Qatar, la situazione in cui versa il Paese arabo e altre questioni di interesse comune.(Res)