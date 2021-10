Frosinone: Sindaco, inaugurata la nuova sede per il Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo palazzo comunale di via Plebiscito ospiterà, oltre agli uffici comunali (segreteria generale, ufficio di gabinetto, Ced, personale, avvocatura) anche diverse attività culturali, con la pinacoteca, la cui prima mostra è stata curata da Alfio Borghese, e la sezione romana all'interno di quelli che erano i caveau della banca d'Italia. Senza dimenticare l'ampia terrazza da cui scorgere i comuni limitrofi, da ammirare tramite i binocoli panoramici. "Ringrazio -ha detto anche il sindaco- gli assessori e i consiglieri comunali che hanno creduto in questa scommessa, in un progetto che sembrava impossibile". (com)