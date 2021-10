Ecuador: presidente Lasso dividerà in tre parti il progetto di legge sulla riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha avvertito l’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, che se continuerà a bloccare i progetti di legge del governo potrebbe procedere al suo scioglimento, secondo il dettato della Costituzione. Il capo di Stato, tuttavia, ha accettato di dividere il suo progetto di riforma in tre parti: lavoro, tassazione e investimenti. Lasso lo ha dichiarato alla stampa ieri pomeriggio dopo un incontro con la presidente dell’Assemblea, Guadalupe Llori, sulla Legge per la creazione di opportunità, il disegno di riforma del mercato del lavoro. Il testo, per decisione del Consiglio di amministrazione legislativa, organismo parlamentare di verifica dei progetti di legge, non è stato inviato alla sessione plenaria per la discussione. Pur esprimendo disaccordo, Lasso ha detto di comprendere le preoccupazioni dell’Assemblea riguardo alla violazione del requisito costituzionale secondo il quale una legge deve trattare un solo argomento e ha annunciato che saranno presentati testi diversi. Il presidente non è entrato nei dettagli sui tempi della presentazione.(Brb)