Business news: India, Fmi lascia invariate stime di crescita, 9,5 per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per l’India una crescita economica del 9,5 per cento nell’anno fiscale 2021-22, iniziato ad aprile, e dell’8,5 per cento nel successivo. Le previsioni, contenute nell’ultimo “World economic outlook”, confermano quelle dell’aggiornamento di luglio. Il rapporto, pubblicato in vista della riunione annuale dell’organizzazione, stima per l’economia globale una crescita del 5,9 per cento quest’anno e del 4,9 per cento l’anno prossimo. (Inn)