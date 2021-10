Business news: Giappone, Fmi rivede al ribasso le prospettive di crescita 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia giapponese crescerà del 2,4 per cento nel corso di quest’anno, accelerando al 3,2 per cento nel 2022. Lo indicano le stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), contenute nell’ultimo rapporto World economic outlook. La previsione per il 2021 è rivista al ribasso dello 0,4 per cento rispetto all’aggiornamento dello scorso luglio, mentre quella per l’anno prossimo è al rialzo di 0,2 punti percentuali. (Git)