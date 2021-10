Austria: cancelliere Schallenberg, coalizione con Verdi cammina su "ghiaccio sottile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro degli Esteri, che lunedì scorso ha prestato giuramento come cancelliere, ha proposto un incontro privato per l'intero governo, dove avrebbe svolto il ruolo di "mediatore” per consentire un rasserenamento della situazione, ha detto parlando al “Salzburger Nachrichten”. Restano ancora delle "ferite" aperte tra l'Ovp ei Verdi, ha detto il cancelliere alla “Kronen Zeitung”, e la ricostruzione della fiducia non avverrà chiaramente dall'oggi al domani. Schallenberg ha affermato che non c'è stato alcun accordo con Kurz che lo vedrebbe “farsi da parte” una volta completata l'indagine nei confronti dell’ex cancelliere, ovviamente se questa avrà esiti positivi. "Manterrò questa carica sino alle prossime elezioni del Consiglio nazionale", ha detto Schallenberg alla “Wiener Zeitung”. L’ex ministro degli Esteri non ha tuttavia nascosto di ritenere che Kurz sarebbe stato il principale candidato dell’Ovp alle prossime elezioni. "Presumo di sì", ha detto Schallenberg. "Sono arrivato alla cancelleria per una situazione di emergenza. Il mio obiettivo è riportare stabilità", ha concluso il neo cancelliere. (Geb)