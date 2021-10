Roma: manifestazione non autorizzata in piazza del Popolo, 40 fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 40 persone sono state fermate ed identificate, questa mattina in piazza del Popolo a Roma, mentre si stavano preparando ad esporre alcuni striscioni e manifesti per inscenare una protesta. Il gruppo è stato immediatamente raggiunto dagli agenti della Digos che ha interrotto sul nascere l'iniziativa. La posizione dei 40 manifestanti è al vaglio e rischiano la denuncia per manifestazione non preavvisata. (Rer)