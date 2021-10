Difesa: operazione Extra Base, piena fiducia Aeronautica nella magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle notizie emerse nelle ultime ore circa le misure precautelari attuate dalla Procura di Catania nei confronti di due militari in servizio presso il terzo Reparto Genio di Bari Palese che erano impegnati in un'attività di esproprio dei terreni privati per l'ampliamento della base aerea di Sigonella, l’Aeronautica militare esprime piena fiducia nei confronti della magistratura che farà luce sulla vicenda. Secondo quanto si legge in una nota, la Forza armata fornirà la massima collaborazione agli organi inquirenti per individuare tutte le eventuali responsabilità. (Res)