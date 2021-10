Olocausto: Conte, quotidiano impegno per salvaguardare Paese da nuove eversioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ricorda come "78 anni fa, nel Ghetto di Roma, 1024 tra uomini, donne e bambini furono rastrellati e deportati al campo di concentramento di Auschwitz dalle truppe nazifasciste. Solamente in 16 si salvarono da quella che rappresenta una delle ferite più profonde per la città di Roma e per la storia dell’intero Paese" Quella del 16 ottobre 1943, però, "non rappresenta solo l’occasione di un doveroso ricordo. È - spiega - un monito che ci richiama oggi alle nostre responsabilità democratiche. È la necessaria consapevolezza che solo il quotidiano impegno in difesa delle Istituzioni e dei valori dell’antifascismo può salvaguardare il Paese da nuove eversioni che si richiamano a vecchie demagogie", sottolinea. "Abbiamo il dovere di fare la nostra parte in questa grande battaglia culturale e politica per la democrazia", conclude Conte. (Rin)