Green Pass: a Milano corteo manifestanti verso Porta Nuova, la polizia blocca accesso corso Buenos Aires

- Il flusso dei manifestanti che oggi a Milano sta manifestando per le vie del centro contro il Green Pass, ha raggiunto dopo le 18 piazza Oberdan mentre la testa del corteo si è incamminata lungo i Bastioni di Porta Venezia e, raggiunta piazza della Repubblica, si è mossa verso Porta Nuova dove, al momento, ha raggiunto l'intersezione con via Melchiorre Gioia. Lo comunica la polizia di Stato di Milano, aggiungendo che Una cinquantina di anarchici ha preso la testa del corteo cercando di muoversi verso la Regione Lombardia ma è stata momentaneamente bloccata dai contingenti di polizia e ricompattata verso il flusso principale dei manifestanti. Si registrano ripercussioni sul traffico nelle arterie stradali prossime all'itinerario percorso dai manifestanti. La parte centrale del corteo, consistente, invece, si è attestata di fronte ai dazi di Porta Venezia dove uno schieramento del reparto mobile della polizia impedisce l'accesso a corso Buenos Aires. (Com)