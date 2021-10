Frosinone: Sindaco, inaugurata la nuova sede per il Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato a Frosinone il nuovo palazzo comunale. "L'apertura al pubblico del nuovo Palazzo comunale, nella parte alta della città - ha dichiarato in una nota il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - restituisce al capoluogo una pagina importante della propria identità, storica e culturale dopo che la sede municipale era stata bombardata e distrutta nel corso dell'ultimo conflitto bellico, nell'autunno del 1943. L'inaugurazione della nuova casa comunale, dopo la terza guerra mondiale rappresentata dalla pandemia, avviene in un particolare momento storico: 78 anni fa la vecchia sede comunale, simbolo dell'identità di una intera comunità, venne rasa al suolo. Oggi, in un'altra data da non dimenticare, quella della retata nazista al ghetto di Roma, siamo riusciti a ricostruire il senso di appartenenza a un territorio, rafforzando i valori della coesione sociale, della solidarietà, dell'identità". (segue) (com)