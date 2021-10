Romania: Citu, valutazione positive agenzie di rating mostra solida gestione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riconferma del rating sovrano della Romania da parte delle agenzie Moody's e Standard & Poor's mostra che l'economia è ben gestita e che vale la pena di fare investimenti nel Paese. Lo ha dichiarato, oggi, il premier romeno facente funzioni, Florin Citu, nel corso di una conferenza stampa. Ieri, Standard&Poor's ha riconfermato il rating per il debito a lungo e breve termine come stabile. Nonostante una grande incertezza politica, gli analisti di S&P si aspettano che le ancore politiche incluse nel Meccanismo di ripresa e resilienza approvato di recente e la procedura per deficit eccessivo in corso, garantiscano sufficiente disciplina fiscale per superare i negoziati di parte e per ottenere un consolidamento di bilancio nei prossimi due anni. Anche Moody's ha riconfermato ieri il rating sovrano relativo della Romania per il debito a lungo e breve termine e ha migliorato l'outlook da 'negativo' a 'stabile'. Secondo l'agenzia, i fattori-chiave che hanno portato al miglioramento sono le solide prospettive di crescita dell'economia romena che si basano sul settore privato dinamico e sull'utilizzo dei fondi del Next Generation Eu. (Rob)