Roma: i sindacati in piazza, "duecentomila persone contro fascismi"

- Duecentomila persone, secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza oggi a Roma per il presidio organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil dopo l'assalto di sabato 9 ottobre alla sede nazionale della Cgil. "Mai più fascismi" lo slogan della manifestazione colorata da bandiere e palloncini rossi, verdi e blu delle tre sigle sindacali, sia in piazza San Giovanni che al corteo partito alle 12:30 dall'Esquilino, insieme ai numerosi striscioni e cartelli. "Noi con i fascisti abbiamo finito di parlare il 25 aprile 1945", si legge su uno striscione. E "aiuta Giorgia a trovare la matrice", su un cartello in riferimento alle affermazioni di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia all'indomani dell'assalto perpetrato da gruppi neofascisti. "Libertà, diritti, pluralismo, libera informazione e lavoro, soprattutto lavoro", le richieste della piazza. Tra i presenti molti esponenti di forze politiche di centrosinistra tra cui il segretario del Pd, Enrico Letta, il presidente del M5s Giuseppe Conte, il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. Dal governo sono intervenuti sia esponenti Pd che M5s: il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il ministro della Salute, Roberto Speranza e il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. Tra gli esponenti della politica locale il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. Assente la sindaca uscente Virginia Raggi e la sua giunta. Ha invece partecipato il candidato a sindaco di centrosinistra, Roberto Gualtieri, accompagnato dal segretario del Pd romano, Andrea Casu. Sul palco si sono susseguiti gli interventi dei tre segretari generali del partito. A chiudere la giornata il segretario della Cgil, Maurizio Landini, con un intervento dedicato ai temi di discussione aperti in parlamento, a partire dallo scioglimento dei gruppi neofascisti alle morti bianche e alla riforma del fisco. (segue) (Rer)