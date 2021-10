Roma: i sindacati in piazza, "duecentomila persone contro fascismi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le forze che si richiamano al fascismo e usano violenza devono essere sciolte. È ora che lo Stato applichi la Costituzione. Questo chiede questa piazza, non un impegno ma un'azione", ha detto Landini. Il segretario ha anche ringraziato gli omologhi di Cisl e Uil e ricordato la mobilitazione internazionale. "Grazie a Luigi e Pierpaolo, segretari di Cisl e Uil. Ci abbiamo messo nemmeno tre minuti a decidere che l'assalto non era contro la Cgil ma contro tutto il sindacato e il mondo del lavoro", ha sottolineato. "Abbiamo avuto una reazione di tutti i sindacati internazionali ed europei e c'è stata la mobilitazione ieri in Spagna, stamattina in Belgio e in Brasile. È questa solidarietà internazionale che noi vogliamo rilanciare", ha raccontato Landini. Infine la piazza, dedicata a giovani e donne. "Da questa piazza diamo un messaggio di fiducia e una speranza ai giovani e alle donne. È grazie al sindacato unitario, Cgil, Cisl e Uil che il Paese può unirsi", ha spiegato. "Dedichiamo questa giornata ai giovani, per dare loro la speranza di vivere senza fascismi" e "alle donne. Tutti insieme dobbiamo cambiare la cultura. La violenza sulle donne la fanno gli uomini. Un uomo che compie una violenza pensa che la donna è una sua proprietà ma le persone non sono proprietà di nessuno". Questa piazza "è la migliore risposta ai fascisti che hanno attaccato le nostre sedi", ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Qui "c'è la nuova resistenza, in questa piazza diciamo che l'Italia è un Paese antifascista. Squadristi e violenti fuori dalle piazze", ha sottolineato il sindacalista. Il governo "proceda subito allo scioglimento dei movimenti neofascisti" ha detto dal palco il leader della Cisl, Luigi Sbarra, in apertura della manifestazione. Il segretario ha ricordato che con l'attacco alla sede della Cgil di sabato scorso "è stato colpito il sindacato e il mondo del lavoro" e questo "imponeva una sola scelta: essere qui, uniti, contro tutti i fascismi". La giornata si è conclusa intorno alle 16:00 tra le note di Bella ciao e un passaggio dei leader di partito, tra cui l'ex premier Conte, tra la folla. (Rer)