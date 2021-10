Difesa: Francia, test positivo per il nuovo sottomarino Suffren dopo missione in Ecuador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottomarino d'attacco nucleare francese Suffren è tornato alla base navale di Tolone da una missione di tre mesi che lo ha portato in Ecuador. Più potente e meglio armato della generazione Ruby, il nuovo mezzo navale ha superato con successo i test successivi, secondo quanto si legge su “Les Echos”. Il Suffren, il primo della serie di sei nuovi sottomarini d'attacco nucleare (Sna) del programma “Barracuda”, destinati alla Marina francese, ha ottenuto responsi positivi. Con 120 giorni in mare e 3 mila ore di immersioni nel 2021, il Suffren ha quasi completato la serie di test prima della sua "ammissione ufficiale" nella marina francese. Il comandante della squadriglia degli Sna, Jerome Colonna d'Istria, lo definisce un sottomarino più discreto, più duraturo, meglio armato e soprattutto già predisposto per l'era digitale, rispetto ai sottomarini classe Ruby in servizio dal 1980.(Frp)