Taiwan: Tty Biopharm, indagine per presunto insider trading legato a importazioni vaccini

- Ventisei persone sono state fermate e interrogate tra ieri e oggi a Taiwan nell’ambito di un’inchiesta per presunto insider trading riguardante l’azienda farmaceutica Tty Biopharm. Diciassette sono state rilasciate su cauzione, tra le quali il direttore generale, Robbin Shih, al quale è stato imposto il pagamento di tre milioni di dollari taiwanesi, mentre le altre nove sono state rilasciate senza condizioni. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Cna”. L’inchiesta è scattata in base alla legge sulla vigilanza finanziaria (Securities and Exchange Act) in seguito a una compravendita di azioni avvenuta quasi un anno fa. Il 12 ottobre 2020 Tty Biopharm annunciò di aver ricevuto l’autorizzazione a importare vaccini Pfizer-BioNTech mentre il 3 novembre annunciò l’interruzione di ulteriori colloqui con BioNTech. Nel frattempo il prezzo del titolo azionario subì delle fluttuazioni, seguite da segnalazioni alla procura di sospette transazioni irregolari. Delle 26 persone interrogate 14 sono funzionari attuali o ex della società e 12 sono loro parenti o amici. (Cip)