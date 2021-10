Vaticano: Papa, seguire la strada della dottrina sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, parlando ai membri dei Movimenti popolare, ha chiesto di riscoprire la Dottrina sociale della Chiesa. "Non contiene tutte le risposte – ha spiegato Bergoglio - ma ha alcuni principi che possono aiutare questo cammino a concretizzare le risposte e aiutare sia i cristiani sia i non cristiani". Poi l'affondo di Papa Francesco: "A volte mi sorprende che ogni volta che parlo di questi principi alcuni si meravigliano e allora il Papa viene catalogato con una serie di epiteti che si utilizzano per ridurre qualsiasi riflessione alla mera aggettivazione screditante. Non mi fa arrabbiare, mi rattrista". Il Papa ha poi osservato: "Fa parte della trama della post-verità che cerca di annullare qualsiasi ricerca umanistica alternativa alla globalizzazione capitalista, fa parte della cultura dello scarto e fa parte del paradigma tecnocratico" (Civ)