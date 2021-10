© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, data che segnava l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass per i lavoratori, sono state emesse 867.039 certificazioni verdi. I green pass sono stati rilasciati a seguito dei tamponi effettuati (653.827), per vaccinazione (208.831) e per guarigione (4.381). Il totale delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale Dgc ammonta a 99.821.961. (Rin)