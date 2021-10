Polonia: premier Morawiecki ricorda l'inizio del pontificato di Karol Wojtyla 43 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’inizio del pontificato di Karol Wojtyla, 43 anni fa, iniziava una nuova tappa sia per la Chiesa cattolica che per la Polonia. Lo ha detto il premier, Mateusz Morawiecki, nell'anniversario dell'elezioni di Giovanni Paolo II al soglio pontificio. "Il 16 ottobre 1978, la fumata bianca sopra la Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del giovane cardinale Karol Wojtyla alla cattedra di Pietro. In quel giorno, 43 anni fa, è iniziata una nuova tappa sia perla Chiesa cattolica che perla Polonia", ha scritto il premier su Facebook. Come ha ricordato, all'epoca era un bambino, aveva 10 anni, ma ha aggiunto di ricordare bene "quell'atmosfera sublime, la gioia, l'orgoglio e la speranza che aleggiava in quel momento tutto il Paese". "Fin dall'inizio del pontificato di San Giovanni Paolo II, era evidente che il mondo era destinato a una grande ricostruzione. È difficile per noi polacchi sopravvalutare il ruolo del Papa polacco nella nostra lotta per l'indipendenza e la successiva adesione all'Unione europea", ha aggiunto il capo del governo. (Vap)