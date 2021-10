Spagna: leader Fronte Polisario Ghali si rifiuta di chiarire circostanze ingresso nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Fronte Polisario e presidente dell'autoproclamata Repubblica democratica araba saharawi (Rasd), Brahim Ghali, si è rifiutato di chiarire le circostanze specifiche del suo ingresso in Spagna per ricevere assistenza sanitaria e ha fatto riferimento alle spiegazioni del governo spagnolo al riguardo. "È un falso dibattito. Rispetto ciò che il governo spagnolo ha risposto nei diversi media sulle condizioni in cui sono entrato. Non andrò oltre", ha detto Ghali in una conferenza stampa dai campi profughi sahrawi di Tindouf, in Algeria". "La cosa fondamentale è che sono stato in una situazione critica, sono entrato in ospedale, sono stato guarito e sto parlando, qui vivo", ha detto Ghali. "Apprezzo il gesto (della Spagna) e allo stesso tempo esprimo la grande soddisfazione del popolo saharawi", ha aggiunto. Il leader del Polisario ha anche fatto riferimento alla "guerra" che stanno conducendo con il Marocco e "che è stata imposta al popolo saharawi". "Lotteremo con determinazione e coraggio fino a quando non scompariranno le cause che ci hanno portato a questa situazione, che è l'intransigenza e l'ostruzionismo dell'occupazione marocchina", ha aggiunto. Ghali ha sottolineato che la situazione di conflitto armato aperto non è incompatibile con il continuare a negoziare. (segue) (Spm)