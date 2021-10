Spagna: leader Fronte Polisario Ghali si rifiuta di chiarire circostanze ingresso nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è incompatibilità tra il negoziato e la continuazione della lotta armata", ha sottolineato. Inoltre, il leader del Fronte Polisario ha incolpato il Consiglio di sicurezza dell'Onu, definito come "incapace di far rispettare le proprie risoluzioni sulla controversia". "Dopo la rottura del cessate il fuoco il 13 novembre 2020, nulla sarà più lo stesso. Le stesse ricette fallite del passato non possono essere applicate", ha affermato Ghali. Il leader del Fronte Polisario ha aggiunto che "il problema non è l'inviato speciale dell'Onu: tutti hanno fallito e si sono dimessi. Per questo non c'è niente da festeggiare con la nomina di Staffan de Mistura". Infine, Ghali ha fatto riferimento alla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue), che a fine settembre ha deciso l’annullamento degli accordi tra il Consiglio europeo e il Marocco in merito al settore agricolo e alla pesca, definendola "una grande vittoria" per il popolo saharawi, e una conferma delle precedenti sentenze che hanno chiaramente affermato che il territorio ha uno statuto separato e altro che Marocco. (segue) (Spm)