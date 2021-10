Spagna: leader Fronte Polisario Ghali si rifiuta di chiarire circostanze ingresso nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Ghali, il rispetto delle sentenze della Cgue contribuirebbe notevolmente al raggiungimento della giustizia e alla promozione dello sviluppo e della cooperazione tra tutti i paesi e i popoli della regione. Il leader del Fronte Polisario è arrivato il 18 aprile alla base aerea di Saragozza a bordo di un aereo algerino senza passare per i controlli alla frontiera, da dove è partito in ambulanza verso l'ospedale San Pedro de Logrono, centro sanitario dove è stato ricoverato sotto il nome di Mohamed Benbatouche dopo aver contratto il Covid-19. La presenza di Ghali in Spagna ha scatenato forti proteste in Marocco alimentando tensioni tra Rabat e Madrid. Il 2 giugno ha lasciato il Paese da Pamplona dopo aver testimoniato in videoconferenza davanti al giudice del tribunale nazionale Santiago Pedraz su diverse denunce presentate contro di lui per presunte violazioni dei diritti umani nei campi profughi saharawi di Tindouf. (Spm)