Centrodestra: Lollobrigida (Fd'I), decidono elettori chi traiana coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per alcuni colleghi del centrodestra governare con il Pd confonde le idee. Sono 10 anni che il popolo italiano non può avere un governo omogeneo con quanto viene espresso dalle urne". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida che aggiunge: "Purtroppo il Pd pur perdendo le elezioni spesso ha potuto governare proprio grazie al sostegno di quei moderati che in Parlamento gli hanno regalato consensi. L'alternativa alla sinistra e al M5S - prosegue - deve avere come denominatore comune la coerenza e la lealtà. Poi chi traina una coalizione lo decideranno gli elettori con i loro voti e non certo per decreto i ministri del governo Draghi", conclude Lollobrigida. (Com)