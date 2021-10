Usa: delegazione visiterà Thailandia, Singapore e Indonesia da domani al 22, focus su Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione degli Stati Uniti si recherà in visita in Thailandia, a Singapore e in Indonesia da domani al 22 ottobre per rafforzare la cooperazione con alleati e partner chiave nel Sud-est asiatico su questioni cruciali come la ripresa dopo la pandemia di coronavirus, il clima e l’ordine internazionale e ribadire la centralità dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) nella regione e il suo ruolo per affrontare la crisi in Myanmar. Lo annuncia una nota del dipartimento Stato Usa. La delegazione comprenderà il consigliere Derek Chollet e rappresentanti del dipartimento di Stato, del Consiglio di sicurezza nazionale, della missione statunitense presso le Nazioni Unite e dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid). La delegazione ha in programma anche una sosta in Giappone. (Nys)