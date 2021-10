Spagna: congresso Psoe, Sanchez con abbracci a Gonzalez e Zapatero sancisce unità del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo anni di divisioni, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) si compatta intorno alla leadership di Pedro Sanchez, che riceve di fatto l’appoggio di due suoi storici predecessori: Felipe Gonzalez e José Luis Rodriguez Zapatero. Gonzalez, storico leader del Psoe per 23 anni (1974-1997) e presidente del governo per 14 anni, e Zapatero, leader socialista per undici anni (2000-2011) e presidente per quasi otto, hanno partecipato con questo spirito al congresso di Valencia. Apparentemente distanti, fra loro e con Sanchez, Gonzalez e Zapatero sono saliti sul palco a Valencia sposando pienamente il messaggio di unità del congresso e lasciandosi alle spalle le battaglie interne per concentrarsi sul governo e sul tentativo di impedire alla destra di tornare al potere nel 2023. Gonzalez, in passato, ha spesso criticato il governo di coalizione fra socialisti e Unidas Podemos, soprattutto sino a quando Pablo Iglesias ne era vicepresidente, e le alleanze con Sinistra repubblicana di Catalogna e i baschi di Bildu. Zapatero, invece, ha approvato la coalizione e manifestato il suo rapporto positivo con Iglesias, sostenendo anche l’approccio di avvicinamento agli indipendentisti per risolvere il problema catalano. (segue) (Spm)