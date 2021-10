Spagna: congresso Psoe, Sanchez con abbracci a Gonzalez e Zapatero sancisce unità del partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanchez ha prima abbracciato Gonzalez, che è stato uno dei suoi più grandi nemici interni, e successivamente ha fatto lo stesso anche con Zapatero, tra gli applausi di 5 mila persone che in questo gesto hanno visto un momento di riconciliazione. "Da questo congresso unitario usciremo per vincere le prossime elezioni, abbiamo un governo e un presidente che pensa solo al futuro della Spagna e alla difesa del suo Paese", ha affermato Zapatero, completamente devoto a Sanchez e difensore di tutte le posizioni del governo, in particolare per quanto concerne la battaglia a favore del femminismo. "Durante la pandemia mi sono sentito orgoglioso quando ti ho sentito decretare la serrata, sapendo che era una misura molto difficile e che poteva costarti così tanto", ha detto ancora Zapatero, criticando il centrodestra e le continue invocazioni di “libertà”. (segue) (Spm)