Spagna: congresso Psoe, Sanchez con abbracci a Gonzalez e Zapatero sancisce unità del partito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gonzalez, nel suo intervento, si è concentrato di più sul suo operato, dalla costruzione del sistema sanitario pubblico, allo slogan elettorale delle elezioni vinte nel 1982: "Il socialismo è libertà". "Sono orgoglioso di essere la generazione di quello che viene chiamato il regime del 1978. Per me è un grande onore", ha insistito González dopo aver criticato il Partito popolare per non aver rispettato la Costituzione non rinnovando il Consiglio generale della magistratura. Il Psoe rivendica così la sua unità ma soprattutto la sua storia, ecco perché i due presidenti di governo che il partito ha avuto prima di Sanchez sono stati i principali protagonisti di questa prima “vera” giornata del congresso a Valencia, mentre quella di ieri è stata più una festa che un incontro politico. (Spm)