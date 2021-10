Turchia-Germania: Erdogan, razzismo e islamofobia principale problema per turchi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il razzismo, l'islamofobia, la xenofobia e la discriminazione rimangono il problema principale per la comunità turca in Europa. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia, Recep Tayyp, Erdogan, parlando a una conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, a Istanbul. "La comunità turca in Germania costituisce la nostra ricchezza comune e detiene un importante aspetto sociale delle nostre relazioni", ha affermato Erdogan, il quale ha espresso la speranza che la Merkel continui a contribuire in futuro all'amicizia tra le due nazioni dopo aver lasciato l'incarico. Erdogan ha auspicato che il lavoro di successo svolto con la Merkel in questi anni posa proseguire allo stesso modo con un nuovo governo tedesco. La conferenza stampa ha seguito un incontro di un'ora tra Erdogan e Merkel presso l'Huber Mansion. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, i due leader hanno discusso i principali dossier regionali e internazionali e lo sviluppo delle le relazioni bilaterali.(Res)